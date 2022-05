Share on Twitter

Por Redação

Portanto, no mês de maio, haverá duas edições do Boletim Epidemiológico e do Vacinômetro, nos dias 13 e 27, sexta-feira.

Conforme o secretário municipal de saúde, Sinvaldo dos Santos Moraes, a decisão de tornar a divulgação quinzenal se baseia tanto pelo atual cenário da Covid-19, com baixos índices de contágio e internação no Município, como pela Portaria nº 913 de 22 de abril, do Ministério da Saúde, que declara o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN).

“O trabalho de monitoramento da Covid-19, em Gurupi, não será paralisado. Cientes do nosso papel, também é o momento de focarmos nas outras demandas de saúde que a população requer”, explica Sinvaldo.

O cidadão que quiser acompanhar os índices diários, poderá acessar o Portal Integra Saúde (www.integra.saude.to.gov.br/covid19) e conferir todas as informações do Município e do Estado, referente à Covid-19.

A Vigilância Epidemiológica e a Imunização, ressaltam ainda que o monitoramento e acompanhamento dos números da Covid-19 e da vacinação, em Gurupi, permanecerão inalterados. Os registros e os documentos continuarão sendo confeccionados seguindo os mesmos critérios de acompanhamento e cuidado na apuração dos dados. Apenas a divulgação para a imprensa e população será quinzenal, em razão do atual cenário da Covid-19. Caso haja elevação nos índices, o Boletim poderá retornar à divulgação diária novamente.