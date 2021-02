A proposta é que o serviço seja executado todas as sextas-feiras, durante o horário de funcionamento da Feira de Agricultura Familiar, com a finalidade de rastrear possíveis casos de pessoas contaminadas com o vírus e oferecer o tratamento adequado a fim de evitar maiores casos de contaminação em massa no município.

da redação

A Secretaria Municipal de Saúde colocou em prática na tarde da última sexta-feira, 05/02, a efetivação de algumas ações que visam executar serviços de atendimentos preventivos contra o Coronavírus e também oferecer orientações para a população durante o horário de funcionamento da Feira de Agricultura Familiar.

Conforme a estratégia definida pelo Comitê Gestor de Crise e Enfrentamento da Pandemia, a ação faz parte de planos propostos para a redução dos casos confirmados de contaminação por Covid-19, em cumprimento com a campanha realizada em Cariri durante a segunda onda da pandemia.

No decorrer de todo o horário de funcionamento da feira, a unidade móvel de saúde permaneceu estacionada na praça Pedro Batista, a poucos metros da feira para atender feirantes, fregueses e demais cidadãos por meio do teste rápido para diagnóstico de contaminação pelo Coronavírus.

Simultaneamente, a equipe de vigilância sanitária acompanhada dos fiscais se reuniu na Avenida Bernardo Sayão para a realização do trabalho de orientação à comunidade mediante a distribuição de folhetos explicativos no local da feira e também aos condutores de veículo automotor.

“Nossa intenção é realizar frequentemente esse tipo de ação aqui na Feira de Agricultura Familiar, pois sabemos que mesmo sendo tomada todas as precauções necessárias a fim de evitar contaminação do Coronavírus, precisamos oferecer serviços que garantam mais segurança à comunidade”; disse a secretária municipal de saúde, Vanessa Vancetto Nazato.