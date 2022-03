O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) divulgou nesta sexta-feira, 18, a disponibilidade de 29 vagas para médicos, odontólogos, psicólogos, educador físico e nutricionista em 15 cidades do Estado. O levantamento foi realizado pela equipe administrativa do Conselho. A disponibilidade das vagas vai até o dia 04 de abril de 2022 ou dependendo do seu preenchimento.

Para saber mais informações o interessado (a) pode verificar o contato dos Secretários ou Secretárias Municipais em uma das colunas da tabela abaixo. Já a distância dos municípios até a Capital você pode conferir clicando AQUI.