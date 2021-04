Share on Twitter

Share on Facebook

O ex-comandante Geral da Polícia Militar, coronel Luiz Cláudio Benício, deixou o cargo após 09 meses de ter assumido. Ao Portal Atitude ele disse que resolveu pedir exoneração por motivos pessoais familiares.

Por Wesley Silas

O prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, publicou no Diário Oficial do dia 10 a exoneração, a pedido, do Coronel Benício, da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

No lugar do coronel assumiu Higor de Sousa Franco.