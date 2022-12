Por Wesley Silas

Com problemas de saúde devido a uma cirurgia no ombro, o diretor da Cooperfrigu Alimentos, Oswaldo Stival Jr. não pode comparecer na Sessão, mas enviou seus diretores Aelton Camargo, Tarciso Goiabeira; a Gerente de Recursos Humanos, Kathia Sirlene Ramalho; a Psicóloga Márcia Resplandes e o deputado eleito, Eduardo Fortes, que também é colaborador da Cooperfrigu, para representa-lo na cerimônia. Na ocasião os vereadores destacaram o papel da Cooperfrigu na geração de emprego, renda e do seu papel em questões sociais e ambientais no município de Gurupi.

Por sua vez, o diretor da Cooperfrigu, Tarciso Goiabeira, surpreendeu as pessoas presentes com o anúncio de investimento na ordem de R$ 100 milhões que irá dobrar a produção e a oferta de empregos diretos e indiretos. Atualmente, a Cooperfrigu Alimentos, gera 650 empregos diretos e 2.500 empregos indiretos.

“A Cooperfrigu vem trabalhando em um projeto há alguns anos e este projeto nós queremos concluí-lo em 2023 que é um ampliação da qual nós vamos dobrar nossa capacidade de produção onde serão investidos mais de R$ 100 milhões nesta ampliação. O nosso presidente, Owaldo Stival pediu para fazer este comunicado a Gurupi por achar que o momento é excelente. Então, nós estaremos concluindo no ano de 2023, dobrando a produção e com isso, consequentemente nós estaremos dobrando a quantidade de colaboradores”, disse Tarciso Goiabeira.

Confira as falas dos vereadores e representantes da Cooperfrigu na Sessão da Câmara Municipal:

Sobre a Cooperfrigu

A COOPERFRIGU ALIMENTOS, foi constituída a mais de 24 anos e hoje conta como uma das maiores Indústrias do Estado do Tocantins em termos estrutural e de empregabilidade. A Cooperfrigu possui uma média de 650 empregos diretos e 2.500 empregos indiretos, atuando com foco especifico na qualidade dos seus produtos tanto no mercado interno como externo com exportação para mais 80 países.

Os valores da Cooperfrigu, consistem na atuação direta com a responsabilidade social e ambiental como forma de sustentabilidade, garantindo Integridade, valorização humana, superação, comprometimento, construir oportunidade de formação profissional e inovação.

Para tanto, foi criado o Programa Sócio Ambiental Cooperar, para atender Gurupi e região. Idealizado em 2005, sob a gestão do Presidente Oswaldo Stival Junior e sua esposa Andrea Noleto Stival e o Recursos Humanos da Cooperfrigu. O Programa, atualmente conta com 18 anos de existência. Possui o propósito de disponibilizar aos colaboradores, familiares e a sociedade em geral, acesso a atividades voltadas a formação, capacitação, oportunidade crescimento, cultura, esporte, laser, saúde e qualidade de vida dentro e fora do ambiente de trabalho. É fortemente caracterizado por ações de cunho social e ambiental, priorizando tanto a inclusão quanto a valorização da mulher no mercado de trabalho, como também sua base familiar por meio de capacitação, desenvolvimento, autoestima e atividades que fomentem melhorias quanto o bem estar daqueles que estão ingressos neste. Para tanto, o Cooperar promove ciclos de atividades realizadas durante todo o ano incluindo datas comemorativas, capacitação, formação de lideranças, participações em eventos, etc.

A solidez da COOPERFRIGU no mercado se dar em razão do compromisso social e responsável com o meio social e principalmente pelo firmamento de grandes parcerias com entidades de ordem pública, tais como: Prefeitura Municipal, Governo do Estado, FIETO, SESI, SENAI, OCB-SESCOOP, SEBRAE, SESC, AGAB, Liga Feminina de Combate ao Câncer, UNIRG, UFT, Policia Militar, CIPAMA, Corpo de Bombeiros e tantos outras.

A COOPEFRIGU é responsável por grandes mudanças no cenário econômico e social, devido a capacidade de reconhecimento e valoração do capital humano, transformando e influenciando vidas de forma positivada. Tais feitos, servem de inspiração e modelos de gestão para outras organizações.