Por Redação

A COOPERFRIGU, por meio de seus diretores e colaboradores, lamenta profundamente o falecimento de Dolores Nunes. Ela sempre foi uma mulher à frente de seu tempo. Superou barreiras e venceu desafios, sendo eleita a primeira mulher deputada estadual e depois a primeira mulher deputada federal pelo Tocantins, confirmando seu espírito de vanguarda e de coragem.



Dolores sempre se comoveu com o sofrimento dos mais necessitados. Como primeira-dama de Gurupi, secretária de Desenvolvimento Social e presidente da Fundação Educacional de Gurupi, Dolores fez um trabalho que é lembrado até hoje. Isso fez com que ao final da década de 1980, o então governador de Goiás, Henrique Santillo, convidasse Dolores para ser secretária de Desenvolvimento Social do Estado. Dolores também foi vice-prefeita de Gurupi durante 8 anos, na gestão do agora vice-governador do Estado, Laurez Moreira, mostrando seu empenho pelas causas públicas.

Dolores deixa valiosas recordações de uma mulher lutadora, corajosa, acolhedora e preocupada com as desigualdades sociais e as dores daqueles mais necessitados.

Desejamos que Deus console o coração de seus familiares e amigos. Seu legado será sempre lembrado por aqueles que tiveram a grande oportunidade de conviver ao lado de Dolores Nunes.

_COOPERFRIGU, diretoria e colaboradores._