Por Redação

A Prefeitura de Gurupi celebrou o termo de colaboração com a empresa COOPRE – Cooperativa de Resíduos Sólidos para realizar os serviços de coleta, transporte, gerenciamento e destinação final de resíduos recicláveis e vegetais, no município, bem como a gestão do local destinado para disposição final de resíduos de construção civil (RCC). A iniciativa é inovadora no Tocantins e visa fortalecer a gestão sustentável dos resíduos sólidos, com foco na reciclagem e no reaproveitamento de materiais.

O diretor municipal de Meio Ambiente, Diego Rocha, destacou que a iniciativa além de atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), que visa incentivar as parcerias com cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, vai também contribuir com os aspectos social e econômico, incentivando também a geração de empregos na cooperativa.

Além disso, a contratação da COOPRE atende desde itens de implantação de logística reversa, como também a implementação de um Centro de Triagem de Resíduos sem ônus para o município, a gestão da destinação dos Resíduos de Construção Civil numa área próxima ao Posto Décio (Antiga Cascalheira) e o recolhimento de restos vegetais na cidade para destinação ambientalmente adequada.

Com essa área exclusiva na antiga Cascalheira para destinação de restos de materiais para construção e resíduos vegetais que será gerida pela cooperativa, não será mais permitido levar esse tipo de material (entulhos e galhadas) para o Aterro Sanitário do município.

Diego Rocha enfatizou que a iniciativa é inovadora no Estado e um marco para o desenvolvimento sustentável do município, que vai fomentar o início de uma coleta seletiva de uma forma nunca feita antes, com recursos próprios do município. “O carro chefe dessa iniciativa é a implementação da efetiva coleta seletiva de porta em porta em Gurupi. Tal artifício legal criado por lei federal possibilita que cooperativas e associações de catadores possam se associar e fazer parcerias como essa em Gurupi, que é a primeira do Estado do Tocantins celebrada com transferência de recursos pela administração pública junto a uma cooperativa específica, que é a única no Sul do Estado apta para o início do trabalho de coleta seletiva dos resíduos domiciliares urbanos”, afirmou Rocha.

A Cooperativa

A COOPRE surgiu há 3 anos por iniciativa de 22 cooperados com o objetivo de trabalhar com resíduos sólidos não perigosos. Atualmente, conta com 30 colaboradores diretos, mas a expectativa com o termo celebrado com o município, é ampliar esse quadro, priorizando pessoas de baixa renda e contribuindo com a geração de empregos. Entre os trabalhos já iniciados pela cooperativa no município, estão a coleta de pneus, a coleta seletiva de materiais recicláveis e coleta de resíduos vegetais (Galhadas e podas de árvores).

O presidente da cooperativa, Jandislau Lui, ressalta que essa colaboração é pioneira na região e valoriza a participação de uma cooperativa local para promover o desenvolvimento sustentável e inclusão social.