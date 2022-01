por Redação

A Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, empossou na manhã desta sexta-feira, 07, a administradora Juliana Passarin como Secretária Municipal de Administração. Ela assume o cargo no lugar do advogado Valdeci Júnior, que deixou a pasta, a pedido, e foi nomeado Secretário Municipal do Idoso, que era ocupada interinamente pelo vice-prefeito, Gleydson Nato.

As mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 06. A solenidade de posse foi realizada no gabinete da prefeita no Centro Administrativo da Prefeitura, restrita a secretários municipais e vereadores.

Para a prefeita Josi Nunes, a nova secretária, com sua experiência, vem para somar na gestão.

“Convidamos a Juliana pelo seu perfil, sua competência e seu currículo de trabalho. Nosso objetivo é contar com todo o conhecimento e experiência que ela tem ao longo de sua vida para contribuir com o crescimento de Gurupi. Nossa cidade é a Capital da Amizade e está aberta para receber todos que desejam e podem contribuir”, afirmou a prefeita ao dar as boas-vindas para a secretária.

Juliana Passarin agradeceu a confiança da prefeita e prometeu dedicação diante do novo desafio.

“A prefeita Josi Nunes e eu já nos conhecemos há algum tempo, e eu venho para Gurupi a convite para trabalhar em conjunto, com a equipe de secretários e os vereadores, em prol da comunidade gurupiense. Estarei à disposição 24 horas por dia, para termos retorno o mais rápido possível para a população”, disse.

Presenças

Estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Gurupi, Rodrigo Maciel, e os vereadores Ivanilson Marinho, André Caixeta, Rodrigo Ferreira, Davi Abrantes, Cesar da Farmácia, Zezinho da Lafiche, Leda Perini, Jair Souza, Mateus Monteiro e Colemar da Saborelle. Parte do secretariado também esteve presente.

Perfil

Natural de Laranjeiras do Sul (PR), Juliana Passarin mora em Palmas há 22 anos. É formada em Administração e Contabilidade no Tocantins e começou na iniciativa privada. Ela já foi Secretária Geral de Governo, Secretária de Estado da Infraestrutura, Cidades e Habitação e Presidente da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto). Juliana Passarin também já passou pela Assembleia Legislativa do Tocantins, onde atuou nas diretorias Administrativa, Financeira e Geral.