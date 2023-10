Contagem de três urnas ficaram sem contabilizar altera a classificação de dois conselheiros tutelares eleitos no município

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) informou que na manhã desta segunda-feira, 02, realizou, na sede das promotorias de Justiça de Gurupi, a apresentação complementar do resultado da eleição para o cargo de conselheiro tutelar do município.

A reunião, promovida pelo MPTO e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), contou com a presença de nove dos 10 candidatos ao pleito.

O MPTO, após conferência do sistema IntegraVoto, constatou que não foi lançado na plataforma o resultado das urnas 5,8 e 10 que estavam localizadas no Colégio Paroquial Fé e Alegria Bernardo Sayão. O problema ocorreu devido a uma instabilidade o sistemas, mas na manhã de hoje, os dados das três urnas foram inseridos e foi realizada a contagem manual de todos os Boletins de Urnas impressos das 41 sessões de votação.

A nova contagem de votos obteve o mesmo resultado, apenas com alteração da posição do quarto e quinto lugares, com mudança no número de votos de alguns candidatos, assim como a colocação a inversão entre José Guimarães que passou para a quinta posição e Liliane Luz para a 4ª posição.

Segue classificação e total de votos dos candidatos:

1 – CARLOS EDUARDO – 850

2 – LAURO JUNIOR- 680

3 – SÔNIA SEGGER – 565

4 – LILIANE LUZ – 467

5 – JOSÉ GUIMARÃES – 450

6 – REGINA FERREIRA – 434

7 – LAMUEL ESTEVAM – 363

8 – LEONITA GUIMARÃES – 215

9 – MARISTELA DISCONZI – 120

10 – ANA CÉLIA RODRIGUES – 117