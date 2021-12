Share on Twitter

Por Leilane Macedo

A Prefeitura de Gurupi inicia nesta quarta-feira, 1º de dezembro, uma consulta pública para saber a opinião da comunidade sobre a realização do Carnaval em 2022 diante do cenário da pandemia da Covid-19. Os gurupienses poderão opinar por meio do aplicativo Colab até o dia 10 deste mês.

A iniciativa tem o objetivo de colher a opinião da população sobre a festa mais tradicional de Gurupi, o Carnaval, considerando o cenário pandêmico local e nacional. Segundo a Prefeitura, a consulta pública não tem peso decisório na realização ou não do Carnaval, mas deve colaborar para o debate, considerando os demais fatores determinantes para a tomada de decisão.

“É um assunto ‘quente’ e queremos saber o que a população pensa sobre o Carnaval e como está se comportando em relação à vacina e à proteção. A proposta de uma gestão colaborativa é justamente essa, usar o Colab para fazer uma leitura mais real do sentimento dos gurupienses. A ideia é fazer uma leitura de cenário mais completa, que vai desde a religiosidade, em razão dos retiros religiosos, a vacinação, o uso de máscara e, também, sobre o aspecto econômico que o Carnaval representa para a cidade”, explicou a Secretária Municipal de Comunicação, Nicéia Menegon.

A Consulta Pública também estabelece critérios de avaliação, para que a amostra seja satisfatória. Isto é, o número de participantes, o perfil e se mais de 90% das respostas forem de pessoas vacinadas.

Como participar?

1 – Acesse o Colab neste link: https://consultas.colab.re/carnavalgurupi ou, se preferir, baixe o Aplicativo: https://www.colab.re

2 – Faça o seu cadastro;

3 – Responda à consulta pública.