Consórcio Gurupi anuncia a liberação de 6,5 km de asfalto na BR-153 ao Trevo da Praia com alerta de desvio no km 4

Por Redação

O Consórcio Gurupi, responsável pelas obras de terraplanagem, drenagem e pavimentação asfáltica no trecho que vai do entrocamento da BR-153 ao Distrito Trevo da Praia, anuncia que nesta quinta-feira, 09, vai liberar os primeiros 6,5 km de asfalto neste importante projeto de infraestrutura.

No entanto, informa aos motoristas e à comunidade que, devido a uma interferência na rede elétrica local, que está fora das normas regulamentares, ocorreu uma mudança no plano de tráfego no km 4, próximo à Fazenda Espírito Santo. Para garantir a segurança de todos os usuários da estrada, a empresa solicita que os veículos que excedam a altura de 4,20 metros utilizem um desvio temporário que estará devidamente sinalizado.

“Pedimos a compreensão e colaboração de todos os motoristas, para que respeitem a sinalização e os trechos isolados durante essa fase. A segurança de todos é a nossa prioridade, e a colaboração de cada um é fundamental para garantir o sucesso deste empreendimento. Pedimos que redobrem a atenção e sigam as instruções das equipes no local para evitar acidentes e garantir a segurança de todos os envolvidos”, destaca.