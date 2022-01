por Wesley Silas

Em dezembro Conselho Acadêmico Superior da Universidade de Gurupi (Consup), chegou a noticiar o retorno das aulas teóricas e práticas de forma 100% presencial para o campus de Gurupi com obrigatoriedade da apresentação do passaporte vacinal que comprove a imunização completa contra a Covid-19 para primeiro semestre letivo de 2022 que terá início na próxima segunda-feira, 31 de janeiro.

No dia 26 de janeiro, o Conselheiros do Conselho Acadêmico Superior da Universidade de Gurupi – UnirG (CONSUP) convocou seus membros para participarem de um Sessão Plenária Extraordinária que terá como pauta na Ordem do Dia: “Discussão acerca da manutenção conjunta do sistema Presencial/Híbrido em relação ao semestre na IES, em virtude dos atuais dados da Pandemia e formas de Controle do Passaporte Vacinal.

Confira aqui a íntegra da convocação.

“Acontece que, de fato, no ano passado o Consup da UnirG havia aprovado e publicado a Resolução que aprovava tal retorno, mas essa semana agora convocou uma reunião para se rever isso, pois foi aprovado antes da variante ômicron, mas existe a preocupação do Conselho Superior e por esse motivo chamou uma reunião extraordinária a fim de discutir entre os pares a manutenção ou não do retorno imediato das aulas presenciais”, informou um dos Conselheiros ao Portal Atitude.