A Universidade de Gurupi – UnirG deu mais um importante passo rumo ao processo de expansão, com a publicação do parecer do Conselho Estadual de Educação (CEE-TO), que credencia o campus universitário de Paraíso do Tocantins. O documento foi publicado na última sexta-feira, 15, no Diário Oficial nº 5766.

Por Redação

A solicitação foi feita pela UnirG, em 20 de dezembro de 2019, e a verificação in loco ocorreu em julho de 2020. O credenciamento é pelo período de três anos.

“É um marco para a história da UnirG e de Gurupi, pois com esse credenciamento podemos iniciar nossas atividades no novo campus. Somos gratos a toda a equipe de servidores e professores que colaboraram para que esse passo tão importante fosse dado. Nosso projeto para os próximos anos é construir um polo de cursos de saúde em Paraíso do Tocantins, colaborar com o desenvolvimento daquela região e também agregar valores para a UnirG em Gurupi”, disse a Reitora da UnirG, Drª Sara Falcão.

Atualmente, a Instituição aguarda a publicação da autorização do curso de Medicina. A visita dos conselheiros para avaliar essa solicitação foi realizada em 18 de dezembro. Caso o parecer também seja favorável, a intenção é que o vestibular para a primeira turma do curso de Medicina em Paraíso do Tocantins seja realizado em breve.

O prédio que irá sediar o campus da UnirG em Paraíso do Tocantins tem mais de 2.100 m² de área construída e irá abrigar salas de aula, laboratórios, refeitório, além dos departamentos administrativos da UnirG. O local foi doado pela Prefeitura da cidade, com um investimento aproximado de R$1,5 milhão, para a reforma do espaço. A obra foi entregue em maio de 2020.