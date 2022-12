Por Wesley Silas

Conselho da OAB/TO manteve na tarde de ontem, 08 de dezembro, a nota de desagravo ao advogado e secretário municipal de finanças de Gurupi Salustriano Lucas Marquez Lemes.

O Secretário Municipal de Planejamento e Finanças de Gurupi, Salustriano Lucas Marquez Lemes, que também é advogado – OAB/TO 6068, recebeu no dia 02, Nota de Repúdio após a reunião das Comissões da Câmara Municipal de Gurupi, que debateu o Projeto de Lei Complementar que Institui o novo Código Tributário do Município de Gurupi-TO, envolvendo o Presidente da Comissão Estadual de Direito Tributário da OAB/TO, Alexander José Bueno Telles (OAB/TO Nº. 6.441). Em carta enviada para o Presidente da OAB/TO, Gedeon Pitaluga, e para Presidente Seccional Gurupi, Victor Schmitz, Lemes sugere que os representantes da Ordem ouçam os áudios da audiência, pois, segundo ele, ao contrário do que foi dito na Nota de Repúdio, as agressões partiram do representante da Ordem, o advogado Alexander José Bueno: “Demonstrando pouco conhecimento sobre o inteiro do Projeto de Lei” e arrematou afirmando que a OAB não “pode ser utilizada por um determinado grupo político para denegrir a imagem de ninguém!”.