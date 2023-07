Por Wesley Silas

Gurupi se tornou um dos destinos para o turismo religioso no Tocantins e os Congressos realizados na Catedral das Assembleias de Deus Campo de Gurupi atrai evangélicos de várias cidades do Tocantins e movimenta a rede hoteleira e restaurantes em momentos de fé e adoração ao Criador. A 31ª edição do Congresso Cibe inicia nesta sexta-feira, 30, e tem como tema “Poder de Deus na Vida da Mulher Cristã” com pregadoras e cantoras do Distrito Federal e São Paulo (SP).

Com a presença das pregadoras Pra. Renata Leonel, de São Paulo (SP); Miss. Marta Bischof, do Distrito Federal e louvor com as Irmãs Leonel, de São Paulo; inicia nesta sexta-feira, 30, e segue até o dia 02 de julho o 31º Congresso Cibe – Tocantins da região Sul na Catedral das Assembleias de Deus Campo de Gurupi localizada na Avenida Perimetral no Bairro São Cristovão, próximo ao Shopping Araguaia.