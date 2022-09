Por Redação

Segundo a BRK , já foram executados mais de cinco mil metros de tubulações. No momento, as equipes trabalham para executar mais 731 metros que irão beneficiar os moradores dos setores Sul I e II. “O sistema de esgoto está diretamente ligado a qualidade de vida. O saneamento básico é capaz de promover mais saúde para as pessoas, com a redução de doenças de veiculação hídrica”, explica Orlei Tamanho, engenheiro da BRK.

Para a execução das obras, algumas ruas e avenidas precisam ser interditadas, isso garante a segurança das equipes e dos pedestres. A BRK recomenda que motoristas optem por transitar em vias alternativas. As ruas e avenidas podem ser interditadas entre 7h e 18h. Confira o cronograma:

Quarta-feira (14)

Rua Expedito Barbosa de Sena no Centro

Quinta-feira (15)

Rua Expedito Barbosa de Sena no Centro

Sexta-feira (16)

Rua 19 no Setor Sul

Sábado (17)

Rua 19 no Setor Sul

Domingo (18)