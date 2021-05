​A BRK Ambiental, concessionária de água e esgoto em 47 cidades do Tocantins, continua avançando com as obras de implantação de novas redes de esgoto em Gurupi, no sul do estado.

Por Redação

Nesta semana, os trabalhos ocorrem em quatro bairros: St. dos Funcionários, São Jorge, Nova Fronteira, São Cristóvão e Cruzeiro.

Para os trabalhos, ruas e avenidas precisarão ser interditadas para a segurança dos trabalhadores e pedestres. As interdições ocorrem das 7h às 18h. Portanto, caso precise transitar pela região opte por vias alternativas.

Confira os trechos de obras durante essa semana:

Setor dos funcionários

Segunda-feira (03)

Rua A7 entre as ruas A e 78

Rua A entre as ruas 1 e A7

Terça-feira (04)

Rua A7 entre as ruas A e 78

Rua A entre as ruas 1 e A7

Quarta-feira (05)

Rua A7 entre as ruas A e 78

Rua A entre as ruas 1 e A7

Rua 1 entre as ruas E e A

Rua D entre as ruas 2 e 1

Quinta-feira (06)

Rua A7 entre as ruas A e 78

Rua A entre as ruas 1 e A7

Rua 1 entre as ruas E e A

Rua D entre as ruas 2 e 1

Sexta-feira (07)

Rua A7 entre as ruas A e 78

Rua A entre as ruas 1 e A7

Sábado (08)

Rua A7 entre as ruas A e 78

Rua A entre as ruas 1 e A7

Setor São Jorge

Segunda-feira (03)

Rua 4 entre as ruas 2 e 1

Rua 5 entre as ruas 2 e 1

Terça-feira (04)

Rua 4 entre as ruas 2 e 1

Rua 5 entre as ruas 2 e 1

Sexta-feira (07)

Rua D entre as ruas 2 e 1

Rua E entre as ruas 1 e 3

Sábado (08)

Rua E entre as ruas 1 e 3

Setor Nova Fronteira

Segunda-feira (03)

Av. E entre as ruas 70 e 71

Terça-feira (04)

Rua 71 entre a Av. E e rua 73

Quarta-feira (05)

Rua 71 entre a Av. E e rua 73

Quinta-feira (06)

Rua 71 entre as ruas 78 e 73

Sexta-feira (07)

Rua 71 entre as ruas 78 e 73

Sábado (08)

Rua 71 entre as ruas 78 e 73

Setor São Cristóvão

Segunda-feira (03)

Av. Goiás entre as ruas D e 1

Av. Pará entre as ruas H e Av. Beira Rio

Terça-feira (04)

Av. Goiás entre as ruas D e 1

Av. Pará entre as ruas H e Av. Beira Rio

Quarta-feira (05)

Av. Goiás entre a Rua D e Av. Beira Rio

Rua Santana entre as Avenidas Pará e Goiás

Quinta-feira (06)

Av. Goiás entre a Rua D e Av. Beira Rio

Rua Santana entre as Avenidas Pará e Goiás

Sexta-feira (07)

Av. Goiás entre a Rua D e Av. Beira Rio

Av. Pará entre a rua H e Av. Beira Rio

Setor Cruzeiro

Segunda-feira (03)

Rua T entre as ruas N e B

Terça-feira (04)

Rua T entre as ruas N e B

Quarta-feira (05)

Rua J entre as ruas A e B

Quinta-feira (06)

Rua T entre as ruas N e B

Sexta-feira (07)

Rua T entre as ruas N e B