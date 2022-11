Share on Twitter

Por Redação

Os interessados devem realizar a inscrição mediante acesso como “Usuário” no endereço eletrônico https://www.idescassessoria.org.br , para preenchimento das informações solicitadas e pagamento da taxa correspondente ao cargo desejado, por meio de boleto bancário gerado dentro do próprio sistema.

Há concorrência de vagas para escolaridade em Nível Fundamental, com taxa de inscrição no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) para os cargos de: Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Serviços de Manutenção e Alimentação, Gari, Motorista B, Motorista D, Operador de Máquinas Leves, Operador de Máquinas Pesadas e Vigia.

Para os cargos que exigem escolaridade em Nível Médio, o valor da taxa de inscrição custa R$ 130,00 (cento e trinta reais), correspondente aos seguintes cargos: Assistente Administrativo, Auxiliar de Saúde Bucal, Fiscal de Tributos e Postura, Fiscal de Vigilância Sanitária, Monitor de Creche, Técnico em Enfermagem e Técnico de Informática.

Também há concorrência de vagas para escolaridade em Nível Superior, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de taxa de inscrição para cargos como: Contador, Advogado, Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo, Professor Superior I e Psicólogo.

Informações sobre quantidade de vagas, salário base, requisitos mínimos, data das provas, conteúdo para estudo, dentre outros, encontram-se no edital Nº 002/2022, disponível para baixar em formato PDF, no mesmo endereço eletrônico da Idesc, na internet; além da disponibilização do telefone: (63) 3301-0580, para esclarecimentos de dúvidas.