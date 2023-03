Por Redação

A Prefeitura de Paraíso do Tocantins, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, tem avançado na resolução dos trâmites para realização do Concurso Municipal de 2023. Na última quarta feira, dia 08 de Março, a Secretária da pasta, Ingrid Rebelo, e sua equipe, participaram de uma reunião online com a equipe organizadora do concurso público.

A Prefeitura de Paraíso executa os trâmites legais para realização do concurso desde o início da gestão do Prefeito Celso Morais, em 2021. Para o gestor municipal, a realização desse concurso é um momento muito aguardado: “Sabemos que a população aguarda por esse concurso há muito tempo, estamos nos esforçando para realizar o quanto antes. São quase 300 vagas, a minha cobrança é para que aconteça no primeiro semestre, que o edital seja lançado até abril.”

Na reunião, foram debatidos assuntos como a minuta do edital, que já foi redistribuída para a comissão organizadora. O contrato com a fundação organizadora do concurso foi assinado em Dezembro de 2022, desde então, a gestão tem trabalhado para que o processo aconteça de forma mais célere possível.

A Secretária Municipal de Administração, Ingrid Rebelo, garante que o edital será lançado ainda no primeiro semestre do ano: “A equipe está trabalhando com afinco, é interesse nosso e uma cobrança do Prefeito Celso Morais, na celeridade desse processo. Temos que tomar muito cuidado pois uma vírgula incorreta pode causar muito transtorno, a equipe está trabalhando e o mais breve possível o edital será lançado.”

A Secretária reforçou ainda que a previsão é que as provas também sejam realizadas ainda neste semestre: “Se tudo der certo para o edital ser lançado até Abril, a prova pode acontecer nesse primeiro semestre também.”

Serão ofertadas 257 vagas para os níveis, fundamental, médio e superior, o valor da inscrição é de R$80, R$100 e R$120 respectivamente. As informações serão divulgadas por meio dos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Paraíso.