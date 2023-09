Share on Twitter

De acordo com a Comissão Técnica do Chamamento Público (CTCP), um total de 189 concorrentes estão oficialmente habilitados para participarem do sorteio público na concorrência por lotes residenciais, enquanto que outros 35 foram habilitados para concorrer ao sorteio dos lotes comerciais.

Para visualizar o nome completo de todas as pessoas habilitadas e não habilitadas é necessário acessar: https://acessoainformacao. cariri.to.gov.br/cidadao/ concursos_selecoes/selecao/id= 3 e clicar no anexo da “Resolução 004/2023 – Lista Oficial” publicada em arquivo PDF no site da Prefeitura Municipal.

Conforme as informações publicadas na segunda retificação do Edital, o sorteio está previsto para acontecer no dia 09 de outubro durante a realização de uma audiência pública, ainda sem local definido, para esclarecimento a respeito dos credenciamentos deferidos, seleção, doação dos lotes entre outras regras estabelecidas.