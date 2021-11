Moradores de Taguatinga, sudeste do estado, percorreram as principais ruas da cidade em manifestação contra o serviço ofertado pela empresa BRK Ambiental e contra a tarifa de água e esgoto aplicada pela referida concessionária.

Da redação

O movimento contou com a participação de toda sociedade civil de Taguatinga e foi organizada pelos Pastores Evangélicos de várias denominações e pelo Padre da Paróquia de Taguatinga.

“A população reclama principalmente da tarifa abusiva da rede esgoto no valor de 80% (oitenta por cento) sobre o valor da fatura de água e de um novo reajuste anunciado pela empresa que será entre 10% (dez por cento) a 21% (vinte um por cento), da redução do consumo que era de 10m³ e será reduzido para 5m³, dos serviços de canalização da rede esgoto, que tem causado muitos transtornos em decorrência da quebra de calçadas e escavação das ruas e que o serviço de restauração é de péssima qualidade, da falta de abastecimento constante em diversos bairros, a estação de tratamento do esgoto está causando impacto ambiental, devido está devolvendo a água para o Rio Abreu com forte odor oriunda da Estação de Tratamento de Esgoto e que está inviabilizando o consumo de água dos ribeirinhos que moram abaixo da referida estação de tratamento e de suas criações”, destaca a nota divulgada pelo grupo de moradores.

O Portal Atitude entrou em contato com a empresa BRK e aguarda um posicionamento.