Comunicado oficial

A Denisoft Informática Ltda – Me, inscrita no CNPJ: 07.195.572.0001-12, situada na Rua Presidente Juscelino Kubitscheck Nº 1418 em Gurupi -TO. Comunica a perda de um LACRE Nº 51877 de uma impressora fiscal Bematech.