COMUNICADO

A Batista e Dias Ltda, inscrita no CNPJ: 02.519.768/0001-00, situada na Avenida Pará Nº 1284, Centro Gurupi -TO Comunica que houve a perda do lacre de No 59979 do equipamento impressora fiscal – ECF Bematech MP-2100TH, tal equipamento somente usado para teste desenvolvimento de software.