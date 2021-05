Comunicado oficial, perda de lacre de impressora fiscal.

A Potência Lubrificantes Ltda – Me, inscrita no CNPJ: 15.542.310/0001-05, situada na Avenida Maranhão Qd 01 Lt 12 Nº 2880, Centro Gurupi -TO. Comunica a perda de um LACRE de Nº 67762 do Equipamento Impressora Fiscal – ECF Bematech.