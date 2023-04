por Redação

Como parte da Programação da 63° edição Semana Santa em Paraíso do Tocantins, foi realizada na noite desta quinta feira, dia 06, a Missa do Lava Pés, tradição no catolicismo que simboliza o exemplo de humildade de Jesus. Celebrada no alto da Serra do Estrondo, a missa reuniu cerca de 500 fiéis para celebração, a noite contou ainda com apresentações teatrais e momento de oração conduzido pela Igreja Matriz São José Operário.

A Secretária Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, Patrícia Nascimento, ressaltou que a programação segue até o domingo de Páscoa: “Teremos a tradicional subida da penitência também, que encerra às 6h da manhã com a via sacra. Temos muitos momentos na programação como confissões, via sacra e outros, distribuídos nas comunidades, para que toda população possa participar.”

A Prefeitura de Paraíso neste ano melhorou ainda mais a estrutura do maior ponto turístico da cidade, o gestor municipal, Celso Morais, fala sobre: “Hoje temos a participação em peso da população, é com muita alegria que estamos aqui para participar deste momento em família, em comunidade e em comunhão com Cristo. Vamos melhorar cada vez mais esse cenário religioso e turístico da nossa cidade.”

Os fiéis que participaram da programação, encontraram no topo da serra, além da estrutura melhorada, iluminação de led no mirante, barracas com comidas, academia ao ar livre e sistema de monitoramento de câmeras. A programação da Semana Santa teve início com a Missa de Ramos, e chegará ao fim no próximo domingo de páscoa. Neste sábado, dia 08, será realizada ainda, como parte da programação, a 5° edição da Corrida Ecológica da Aleluia.

Por: Carol Azevedo

Fotos: Davi Andrade Melo