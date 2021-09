Share on Twitter

A Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) de Gurupi irá participar da 15ª edição da Primavera dos Museus, realizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). O evento acontecerá nos dias 22 e 23 de setembro, no Centro de Convenções Mauro Cunha.

A edição de 2021 terá como tema “Museus: perdas e recomeços”. Segundo Núbio Brito, assessor especial da SECULT, a Primavera dos Museus é fundamental para promover e valorizar os museus do País e o Museu Histórico Benjamim Rodrigues, de Gurupi faz parte desse movimento de valorização da nossa sociedade. “Este ano o nosso foco é despertar o interesse da comunidade para a história de Gurupi”, disse Núbio.

“O Conhecimento e preservação da história gurupiense, por meio do tombamento de alguns monumentos, a construção do museu e o resgate da história faz parte do planejamento da SECULT, para que possamos manter viva a nossa história de nossa cidade”, afirmou a secretária de Cultura e Turismo, Lady Sakai.

A SECULT confirmou que a programação deste ano gira em torno de uma mesa redonda com debates sobre a história de Gurupi, voltadas à cultura política, social e educacional e exposições presenciais. Toda a programação será realizada no Centro de Convenções Mauro Cunha e seguirá as medidas de enfrentamento contra a Covid-19.

Programação do museu Histórico Benjamim Rodrigues na Primavera dos Museus de 2021

Exposição de peças da história de Gurupi.

Data: De 20 a 23 de setembro

Horário: 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas

Dia 22/09 – Mesa Redonda

Horário: 19 horas

Tema: Exposição de peças da história de Gurupi e a música gurupiense, no passado

Mediador: Núbio Brito

Convidados: Adonis Delano e Helcias Amaral

Dia 23/09 – Mesa Redonda

Horário: 19 horas

Tema: Exposição de peças da história de Gurupi e uma conversa com historiadores e a importância do museu, os registros da formação da cidade

Mediador: Núbio Brito

Convidados: Prof. Roberto Ribeiro e Profª. Deusderes Alves Acácio