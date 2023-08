Por Raquel Oliveira / Ascom deputado Eduardo Fortes

A dedicação, o trabalho, o cuidado com o próximo e, principalmente, um serviço prestado de qualidade são marcas da Casa de Apoio Nova Esperança, em Gurupi. O espaço, em funcionamento há cerca seis meses, registra milhares de atendimentos e é resultado de compromisso assumido e cumprido pelo deputado estadual Eduardo Fortes com a comunidade de Gurupi, região Sul, Sudeste e todo o Tocantins.

Com atendimento gratuito, a Casa de Apoio atende pessoas que necessitam realizar consultas, tratamentos ou cirurgias em Gurupi e não têm condições de pagar por uma hospedagem e alimentação digna. O atendimento é oferecido também para os acompanhantes dos pacientes.

“A Casa de Apoio se tornou o principal ponto de referência para acomodação, acolhimento e alimentação saudável de pessoas necessitadas de todas as cidades do Tocantins e até de outros estados que se deslocam até Gurupi para utilizar serviços da área de saúde”, detalhou o deputado Eduardo Fortes.

“A cada dia, nosso atendimento também é ampliado e a nossa equipe trabalha diariamente e tem amor pelo que faz”, complementou o parlamentar informando que somente nos primeiros cinco dias do mês de julho 120 pessoas receberam atendimento.

Parceiros

O parlamentar também destacou a importância das parcerias com prefeituras municipais e empresários. “Contamos também com parceiros que ampliam as formas de atendimento ao público. É graças a esses amigos que podemos ofertar apoio, acomodação e alimentação dignas”, disse Fortes agradecendo a parceria e apoio da Cooperfrigu, Fazendão, prefeituras de Paraná, Sucupira, São Salvador, Cariri e Aliança do Tocantins.