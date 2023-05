por Redação

Estão sendo disponibilizadas 05 vagas para a função pública de Conselheiro Tutelar, para cumprimento de mandato de 04 anos. A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 2.558,74.

O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será em três etapas. A primeira é a prova de conhecimento específico, prevista para acontecer no dia 25 de junho; em seguida acontece a avaliação psicológica dos candidatos e a última fase é a eleição, que será realizada no dia 01 de outubro de 2023. A posse dos conselheiros titulares eleitos deve acontecer no dia 10 de janeiro de 2024.

Os trabalhos são coordenados pela Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Quem pode se inscrever?

Os candidatos devem preencher os requisitos fixados na Lei Federal n.º 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e na Lei Municipal n.º 2.413/2018, entre eles:

Ter idade superior a 21 anos;

Residir em Gurupi por no mínimo 02 anos;

Ter concluído o Ensino Médio;

Não ter sido suspenso ou destituído do cargo de membro do Conselho Tutelar em mandato anterior, por decisão administrativa ou judicial;

Não estar sendo processado criminalmente e não ter sofrido nenhuma condenação judicial transitada em julgado;

Não exercer mandato político.

O membro do Conselho Tutelar eleito no processo de escolha anterior, poderá participar do presente processo de forma ilimitada.

Atribuições do Conselheiro Tutelar

Garantir que as crianças e adolescentes tenham todos os seus direitos respeitados. Essa é a principal missão dos Conselheiros Tutelares, considerados essenciais na proteção da infância e adolescência no Brasil. Os conselheiros são responsáveis, por exemplo, por receber denúncias de situações de violência, como negligência, maus-tratos e exploração sexual.

Mais informações podem ser conferidas a partir da página 07 do edital, disponível no Diário Oficial do Município (clique aqui).