Com recurso próprio, Prefeitura de Alvorada investe R$ 4 milhões em construção de casas populares

por Redação

O Prefeito de Alvorada do Tocantins, Paulo Antônio, autorizou a Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, inicia o cadastro de famílias, interessadas no programa Habitacional de Alvorada. O Munícipio investiu R$ 4 milhões, na construção de 60 casas populares, no Setor Santa Ângela. Diferente de boa parte de cidades, do Brasil, que dependem de verba federal, a gestão de Alvorada fez todas as unidades habitacionais, com recursos próprios. A previsão é que as moradias sejam entregues até o fim desse mês.

Segundo o prefeito, o resultado é o reflexo do trabalho em equipe, de uma administração que tem investido através de recursos próprios, levando cada vez mais benefícios a comunidade. “Estamos felizes com mais esse passo importante. Moradia é um direito de todos e trabalhamos cada vez mais, para que, o déficit habitacional seja reduzido em nossa cidade”, destacou o Prefeito.

Segundo Secretaria de Assistência Social, trabalho e Habitação, os cadastros iniciam nesta quarta-feira (04) e vão até a próxima sexta-feira (06). Os interessados em participar, devem procurar o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) da cidade, que estará aberto das 07h30 às 12h e das 13h às 18h. Os documentos que devem ser entregues são: RG; CPF, Certidão de casamento ou nascimento; Título de eleitor; Comprovante de endereço; certidão de nascimento dos filhos e comprovante de renda. As cópias dos documentos serão feitos no próprios CRAS.