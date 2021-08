por Redação

A imunização para o público a partir dos 18 anos será das 08 horas até às 17 horas, ou enquanto durarem as doses. Desta vez a vacinação será realizada apenas na Escola Municipal Antônio Lino, localizada na Saída para Peixe.

Para receber o imunizante é necessário apresentar o comprovante de residência em Gurupi, além dos documentos pessoais, cartão de vacina e do SUS.

Gurupi acima da média estadual

Segundo o Integra Saúde, da Secretária Estadual de Saúde, o Tocantins com 1,497 milhão de habitantes e já recebeu 1.412.800 doses distribuiu às prefeitura 1.193.328 doses e os 139 municípios aplicaram 1.033.646, alcançando assim um média de 46,56% da população vacinada com a primeira dose, 16,63% com a segunda dose e 1,81% com a dose única da Janssen, somando assim 18,44% da população vacinada. O vacinômetro do Integra mostra que a média da aplicação em Gurupi está acima da média estadual, devido ter vacinado 56% da população com a primeira dose, 19,46% com as duas doses dos imunizantes Oxford/AstraZeneca e o da Pfizer e 1,98% da vacina da Janssen, que requer só uma dose, totalizando 21,44% da população totalmente imunizada. Confira AQUI a EVOLUÇÃO da vacinação nos 139 municípios do Tocantins.

Grávidas sem Comorbidades

A coordenadora de Imunização de Gurupi, Jucileia Lima, reforça que as gestantes e puérperas sem comorbidades, a partir dos 18 anos, podem tomar a vacina contra a Covid-19, mas é preciso que elas apresentem um laudo com autorização médica, liberando a imunização. Para este público tem disponível os imunizantes da Pfizer e Coronavac.

2ª Dose

Quem já está no prazo de completar o esquema vacinal pode se dirigir à UBS Sol Nascente, UBS Rosendo Barbosa de Araújo ou à Policlínica. A secretaria municipal de Saúde lembra que a eficácia dos imunizantes foi comprovada a partir de análises realizadas com as duas aplicações.

Segundo a diretora administrativa da secretaria de saúde, Liliane Pagliarini, no momento o município tem disponível para a segunda dose apenas o imunizante da AstraZeneca. “Ainda não deu 90 dias que iniciamos a vacinação utilizando a Pfizer e por isso ainda não temos disponíveis doses para a segunda aplicação deste imunizante”, explicou.

Endereços: