O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), divulgou na sexta-feira (23), o Índice Geral de Cursos (IGC) referente a última avaliação (2019), que demonstra a qualidade dos cursos oferecidos pelas instituições de ensino de todo o país. Comprovando a excelência nas atividades e a dedicação em oferecer educação para formar profissionais capazes de transformar a sociedade, a UniCesumar recebeu nota 4 no IGC (Índice Geral de Cursos), numa escala de 1 a 5. Este é o 10º ano consecutivo em que a UniCesumar mantém a nota.

por Redação

Para compor o IGC, são utilizadas as notas obtidas pelos cursos na prova do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), bem como resultados do CPC (Conceito Preliminar de Curso) e do IDD (Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado). Nas últimas avaliações do Enade, por exemplo, cursos como Administração, Agronegócio, Fisioterapia, Medicina, Publicidade e Propaganda e Tecnologia de Segurança do Trabalho obtiveram resultados que foram fundamentais para comprovar a UniCesumar como uma referência em qualidade de ensino.

De acordo com o vice-reitor da UniCesumar, Wilson Matos Filho, essa nota expressa a relevância do ensino oferecido na instituição. “Como indicador de qualidade, o IGC integra o conjunto de procedimentos e instrumentos diversificados que avalia as instituições de ensino, de acordo com o que prevê a Lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Parabéns a todos que têm participação direta e indireta nessa conquista. Diante de todos os desafios que a educação tem sofrido no último ano, ainda assim a UniCesumar vem se destacando, se reinventando e, sobretudo, cumprido com sua missão que visa oferecer uma educação de qualidade e transformadora.”

QUALIDADE DE ENSINO COMPROVADA

Segundo o pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento da UniCesumar, Marcos Silva, manter tal avaliação por dez anos consecutivos expressa a qualidade e a relevância do ensino oferecido pela Instituição. “Ter um indicador como esse significa que a UniCesumar cumpre os mais rigorosos critérios estabelecidos pelo MEC no que diz respeito à qualidade de ensino, o que nos posiciona em patamar diferenciado entre as instituições de ensino do país.”

Além das avaliações realizadas pelo Ministério da Educação, a UniCesumar também tem políticas internas de qualidade, composta por programas de desenvolvimento de indicadores para acompanhar o desempenho dos estudantes. “Com esses indicadores, é possível fazer a análise e o gerenciamento de tudo que é oferecido pela Instituição”, explica o pró-reitor.

Hoje, a UniCesumar figura entre uma das principais instituições de ensino superior do país. Além do IGC 4, outro índice que certifica o compromisso da Instituição com a excelência é o Conceito Institucional do MEC, no qual a UniCesumar obteve CI 5, a nota máxima da avaliação. Com isso, a UniCesumar foi reconhecida como Universidade.

A Instituição ultrapassou a quantidade de 300 mil alunos nas modalidades Presencial e a Distância. No ensino presencial, são mais de 60 cursos de graduação, incluindo Medicina, e mais de 70 cursos de pós-graduação em diversas áreas, quatro Programas de Mestrado e dois de Doutorado, sendo em Direito e Promoção da Saúde.

Além dos campi presenciais em Maringá, Curitiba, Londrina, Ponta Grossa e Corumbá (MS), a Instituição possui aproximadamente 750 polos de educação a distância, inclusive no exterior, nas cidades de Dubai (Emirados Árabes), Genebra (Suíça) e Yokkaichi (Japão). Com 30 anos de história, a UniCesumar já ultrapassou a marca de 120 mil profissionais formados pela Instituição.

Em Gurupi, o polo de educação a distância da Unicesumar está localizado na Avenida Ceará, número 1843 – ao lado do Colégio Objetivo.