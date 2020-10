Com participação do MPE na compra de materiais, laboratório para testagem molecular da Covid-19 em Araguaína é estruturado

Foi finalizada a estruturação do laboratório de análises moleculares para diagnóstico da Covid-19 em Araguaína, segundo informação divulgada nesta sexta-feira, 23, pela Secretaria Estadual da Saúde (SES). Um total de R$ 213 mil para a compra do material provém de acordos judiciais, propostos pelo do Ministério Público do Tocantins (MPTO) e homologados pela Justiça,

por Redação

O MPTO, representado pelo promotor de Justiça Argemiro Ferreira dos Santos Neto, participou não somente viabilizando os recursos necessários para atender a demanda apresentada pela Secretaria Estadual da Saúde do Estado, mas também realizando o orçamento dos materiais, por meio do setor de compras do órgão ministerial, a adquirindo diretamente os insumos, após despacho autorizativo do Poder Judiciário.

Os recursos provêm especificamente de prestações pecuniárias, transações penais e suspensão condicional dos processos nas ações criminais, propostas pelo MPTO. Esta foi a segunda vez que os valores obtidos na área penal beneficiam o Fundo Estadual de Saúde com a aquisição de insumos hospitalares e medicamentos para o enfrentamento da Covid-19. No mês de abril, em um outro procedimento, foi autorizada a compra de 45 mil máscaras e 15 mil testes para a Covid-19, ao custo de R$ 1 milhão e 400 mil.

Segundo informações da SES, a administração trabalha agora no treinamento da equipe envolvida na realização dos exames, integrada por biomédicos, farmacêuticos-bioquímicos e técnicos. A previsão é que o início das análises no Lacen de Araguaína ocorra na primeira semana de novembro, viabilizando o atendimento da população de 54 municípios daquela regional de saúde.

O laboratório de análises moleculares possibilita a realização de exame diagnóstico de Covid-19 utilizando a técnica RT-PCR, considerada a mais eficaz para detecção da doença ainda no início dos sintomas.

A unidade laboratorial possui capacidade também para a testagem de outras doenças, como as Arboviroses (Dengue, Zika e chikungunya) entre outros vírus respiratórios.