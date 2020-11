Com o desafio de qualificação profissional e fortalecer a compra local, Jair Sakai assume presidência da ACIG para o biênio 21/22

A chapa única, Renova ACIG, que tem como novo presidente o Jair Sakai, da Byte Informática e como vice Belchior Cavalcante, da Quatro Rodas, foi eleita na sexta-feira, 20. “Uma das grandes dores que sentimos na associação repassada por muitos empresários é oferecer vaga de emprego, mas não encontra funcionário qualificado para ocupar aquela posição na empresa”, disse Jair Sakai ao Portal Atitude.

por Wesley Silas

Com 296 associados aptos a votar compareceram no dia da votação 76 empresários sem nenhum voto branco e nulo. Para o novo presidente da entidade, Jair Sakai, a nova diretoria foi formada por empresários de vários segmentos para que todos sejam ouvidos em suas dificuldades e todas as ações terão como princípio a transparência.

“Vamos manter transparência na prestação de contas que acredito ser fundamental para a Associação continuar com sua credibilidade junto aos associados. Outra preocupação foi na formação da chapa e para isso procuramos diversificar os diretores que representam vários segmentos diferentes como alimentício e hoteleiro de ramos de atividades diferentes para que todos possam ter voz” disse Sakai.

Compre em Gurupi e qualificação de colaboradores

O incentivo a compra no comércio local é também uma das propostas da nova diretoria, assim como qualificação profissional dos servidores.

“Vamos fazer ações para fortalecer o comércio local para despertar a importância de comprar em Gurupi, buscar parcerias para treinamento empresarial e dos colaboradores. Para isso vamos fazer parcerias com outras entidades para realização de cursos profissionalizantes como eletricistas, pedreiro, confeiteiro, panificação. Uma das grandes dores que sentimos na associação repassada por muitos empresários é oferecer vaga de emprego, mas não encontra funcionário qualificado para ocupar aquela posição na empresa”, disse.

Projetos

Outro desafio da nova diretoria é voltado à segurança no comércio local e debater com os empresários para encontrar soluções para problemas enfrentados.

“Temos projetos em andamento na área de segurança pública por meio de parceria público-privado e para isso vamos conversar com as partes envolvidas. Novas propostas vão aparecer após começarmos a reunir com as diretorias para ouvir as opiniões dos comerciantes de Gurupi em cada segmento para ouvirmos as dores que eles têm para buscarmos juntos uma resposta. A ACIG sempre estará aberta para os empresários e buscar soluções em conjunto para todos os segmentos dos empresariados de Gurupi”, concluiu Jair Sakai.