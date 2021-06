por Redação

Com a justificativa fundamentada no cenário epidemiológico que ainda exige atenção, pelo segundo ano seguido, a Prefeitura de Palmas não realizará programação alusiva à temporada de praias no mês de julho. O Decreto nº 2.020, de 1º de abril de 2021, que proíbe a utilização da faixa de areia nas praias, continua vigorando.

A suspensão da temporada não impede o funcionamento dos quiosques e o trabalho dos ambulantes nas praias, desde que os protocolos sanitários sejam respeitados. E para evitar aglomerações, equipes intersetoriais do Município têm estado presentes nesses espaços públicos diariamente, e com mais intensidade nos fins de semana, promovendo ações educativas com os comerciantes. A ideia é que estes sejam parceiros na fiscalização do cumprimento das medidas de segurança sanitária, assim como atuem também na conscientização dos moradores e turistas que visitam as praias.

Estratégias

Na tarde desta quinta-feira, 24, a Comissão de Monitoramento, criada para acompanhar o cumprimento dos decretos municipais que estabelecem medidas protetivas contra a Covid-19, reuniu-se para definir estratégias de atuação no período de julho. Ações pedagógicas serão somadas ao trabalho de fiscalização. Segundo o presidente da Agência de Turismo (Agtur), Marcio Neres, o trabalho de conscientização será feito entre os comerciantes e a população. “A ideia é intensificarmos as ações já na primeira semana de junho.”

O presidente da comissão, o secretário-executivo de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais, Gustavo Bottós, explica que as ações são para evitar um possível fechamento das praias, caso o cenário epidemiológico piore. “Caso as orientações não surtam efeitos, poderá haver medidas mais duras.” Mas ele acredita que haverá colaboração por parte dos empresários e da população.

A secretária do Desenvolvimento Econômico e Emprego, Mila Jaber, enfatizou que o foco da gestão também é a preservação dos empregos, mas sem se descuidar das medidas de proteção à vida.

Além das chefias das equipes de fiscalização da Vigilância Sanitária, Obras e Posturas, Guarda Metropolitana e Trânsito, participaram da reunião os secretários de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais, Carlos Braga, e de Segurança e Mobilidade Urbana, Coronel Alaídes Pereira Machado; e os secretários-executivos da Saúde, Daniel Borini (que preside o Centro de Operações de Emergências em Saúde – COE Covid-19 Palmas), e da Comunicação, Valéria Kurovski.