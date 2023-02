Por Redação

Neste sábado, 18, a animação da 2ª noite fica por conta dos shows com Khrys França (00h30) e o Grupo Radar (22h30). Ao todo, 8 bandas formam a programação com quatro dias de muita animação, até a próxima segunda-feira, 20 de fevereiro.

Bruno&Rafa emociona público

A atração nacional dos tocantinenses nascidos em Guaraí (Bruno) e Cristalândia (Rafa), a dupla Bruno&Rafa tornaram a 1ª noite do CarnaGuaraí um momento especial, de nostalgia e valorização de suas origens na terra natal. Em vários momentos, os cantores enalteceram o Estado do Tocantins, suas cidades, e agradeceram o apoio dos tocantinenses. Os artistas estão em ascensão com sucessos nas preferências do Spotify e registrando milhões de acessos no Youtube.

A estimativa do público presente foi oficializada pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Turismo e Guaraí

18/02 sábado

22h30: Grupo Radar

00h30: Khrys França

19/02 domingo

17h00: Welber Aguiar (matinê)

22h00: Welber Aguiar

23h30: Viola de Junior

20/02 segunda-feira

22h30: Fabiano Alves

00h30: Gabriel Gava