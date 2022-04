A cidade de Gurupi em breve contará com três usinas fotovoltaicas que vão tornar a cidade um grande polo produtor de energia solar. Nesta quinta-feira, 31, a prefeita Josi Nunes e a equipe da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, entregaram as licenças prévias para os representantes dos empreendimentos. Os investimentos giram em torno de R$ 4 bilhões, nos próximos 5 anos.

As três usinas fotovoltaicas, GES Gurupi Energia Solar, Complexo Fotovoltaico Gurupi e Complexo Fotovoltaico Califórnia, somadas, terão potencial gerador acumulado de 448,381 Megawatts, em uma área impactada de apenas 910,5 hectares. Segundo o diretor de Meio Ambiente de Gurupi, Diego Rocha, é uma grande vantagem para a cidade, em relação ao impacto de uma Usina Hidrelétrica, como a da cidade de Peixe-TO, que gera 498,75 Megawatts, em uma área de 29.400 mil hectares.

“Energia solar é a tendência do presente. E em comparação com uma Usina Hidrelétrica, que é a matriz na nossa região, as três usinas fotovoltaicas após o início da operação vão gerar uma capacidade muito parecida com a da Enerpeixe, com uma fração apenas da área impactada. Nossa cidade com esse tipo de investimento, além do impacto positivo de empregos, do impacto ambiental e da capacidade de geração de energia, vai possibilitar Gurupi ser um polo produtor de energia solar”, disse Diego Rocha.