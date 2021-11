As luzes de Natal, reflexo dos desejos de renovação, solidariedade e amor que chegam com esse período do ano, mais uma vez irão brilhar em Palmas. O acendimento oficial do Natal Cidade Encantada acontece nesta quinta-feira, 25, às 18h30, na esquina entre as avenidas LO-05 e Teotônio Segurado, com a iluminação do já tradicional túnel de luzes da nossa principal avenida.

Este ano, o acendimento ocorrerá em etapas, com previsão de conclusão até dia 03 de dezembro. Também receberão iluminação os seguintes pontos da cidade: avenidas Palmas Brasil Norte; Palmas Brasil Sul; JK; Tocantins (Taquaralto e Aureny I); LO-10; NS-02; Alameda Jardins; Parque dos Povos Indígenas; Parque Cesamar; Espaço Cultural José Gomes Sobrinho e imediações; Avenida I (Aureny III); TLO 05 (Taquari); TO-030; Praças Joaquim Maracaípe e Tarcísio Machado, em Taquaruçu; e Praça São Camilo, em Buritirana.

Valor gasto na decoração:

O valor aproximado do investimento, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) é de R$ 1.973.367,50. A decoração contará ainda com uma grande Árvore de Natal na Avenida Teotônio Segurado. Já o Parque Cesamar continuará com a Casa do Papai Noel, porém houve uma transferência do Túnel de Luz e outros cenários para o Espaço Cultural José Gomes Sobrinho e imediações, estes a serem inaugurados na segunda etapa do circuito natalino.

“Nós estamos descentralizando a decoração, para que não se tenha uma concentração de pessoas somente no Parque Cesamar, por isso o Espaço Cultural de Palmas e imediações também recebeu uma atenção especial, para também receber os visitantes”, explica o presidente da Fundação Cultural de Palmas, Giovanni Assis.

Programação

O acendimento das luzes de Natal terá a presença do Papai Noel e apresentação da Orquestra Jovem da Guarda Metropolitana de Palmas.

Além da iluminação especial, a programação do Natal Cidade Encantada contará apresentações musicais da Orquestra Jovem e do Coral da Guarda Metropolitana de Palmas e de crianças da rede municipal de ensino que irão percorrer as feiras municipais no período de 27 de novembro a 12 de dezembro. O encerramento acontece no dia 18 de dezembro, com uma Cantata de Natal no Espaço Cultural.

Confira a programação

25/11

18h30 – Acendimento das luzes do Natal Cidade Encantada – Teotônio segurado com LO-05

03/12

Acendimento das luzes do Espaço Cultural, do Parque Cesamar e do prédio da Prefeitura na Avenida JK

03 a 17/12

19 horas – Circuito Natal Cidade Encantada 2021 – Apresentações nas Feiras

03/12 – Apresentações Culturais na Feira da 304 Sul

04/12 – Apresentações Culturais na Feira do Jardim Aureny 1

05/12 – Apresentações Culturais na Feira do Bosque

09/12 – Apresentações Culturais na Feira da 1.112 Sul

11/12 – Apresentações Culturais na Feira da 307 Norte

12/12 – Apresentações Culturais na Feira do Bosque

17/12 – Apresentações Culturais na Feira da 304 Sul

18/12

19 horas – Cantata Natal Cidade Encantada

Local: Espaço Cultural José Gomes Sobrinho

· Show Holográfico

· Chegada do Papai Noel

· Show das Escolas Municipais

· Apresentação da Orquestra Jovem e do Coral da GMP

· Apresentação do vídeo do Coral Municipal de Palmas