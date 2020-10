Com chapa única, Drª Sara Falcão será reeleita nesta terça para mandato de quatro anos na reitoria da UnirG

Neste terça-feira, 20, será dia para a escolha dos representantes de reitoria da Universidade de Gurupi – UnirG. Pela primeira vez a eleição será em ambiente eletrônico, pelo Sistema SEI. Servidores e estudantes, devidamente habilitados, poderão votar por meio de smartphone, tablet ou computador. A votação ocorrerá das 09 às 17h.

Por Redação

Apenas uma chapa concorrerá ao cargo, Unidos Pela UnirG, composta pela Drª Sara Falcão, reitoria, Me. Jeann Bruno Ferreira, vice-reitoria, Drª Rise Rank, pró-reitoria de graduação, Drº Fábio Pergoraro, pró-reitoria de pesquisa e Drª Miréia Aparecida Bezerra, pró-reitoria de extensão, cultura e assistência estudantil.

Conforme o presidente da comissão eleitoral, Me. Gilberto Correia, devido a pandemia, excepcionalmente, a votação será on-line. “No último dia 09, fizemos os testes e tivemos sucesso na simulação. Mais de um mil eleitores participaram e pudemos constatar que o sistema tem segurança e confiabilidade, apenas pequenos ajustes foram necessários”, disse o professor.

A votação eletrônica irá permitir agilidade na divulgação da apuração. “Esperamos que a eleição ocorra com tranquilidade e com esse trabalho via plataforma SEI, após o fim da votação imediatamente teremos o resultado da apuração que será publicada no site da Instituição no mesmo dia”, completou Correia.

No próximo dia 27 será a vez dos coordenadores de curso e de estágio. A escolha também será eletrônica.

Confira aqui o cronograma das eleições e lista de votantes.