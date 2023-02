Por Wesley Silas

Ao anunciar a manutenção predial da UBS Pastor Moisés Martins da Rocha ela informou que a prefeitura está investindo na recuperação da parte elétrica, reconstrução do forro e pintura.

“Com a mesma energia e força de vontade que vocês me viram no carnaval eu tenho em todo o meu trabalho e isso faz parte da minha característica. Começamos hoje visitando as nossas Unidades Básicas de Saúde e as nossas obras na área de saúde e vou mostrar tudo que estamos fazendo na área da saúde. Nesta UBS do Sol Nascente teve uma chuva e o teto da sala de odontologia caiu nesta unidade nova, mas a estrutura não suportou a chuva forte, mas nós estamos resolvendo este problema com a manutenção predial que já está sendo feita com recuperação do forro, da parte elétrica e pintura”, disse a prefeita que em seguida visitou a reforma da Clínica da Mulher.