Por Wesley Silas

O Projeto de Lei que cria o Dia do Solteiro em Gurupi, de iniciativa do vereador César da Farmácia, foi sancionado pela prefeita de Gurupi e, nas redes sociais, houveram críticas de pessoas que não entenderam o seu significado em um momento em que os seres humanos possam investir em si reconectar a si mesmo e buscar os seus próprios sonhos, ou procurar uma companheira(o), com o coração aberto, após um difícil término de relacionamento.

O Dia dos Solteiro é tem sido uma grande diferença nas comemorações e datas em boa parte redor do mundo, em especial na China, na China, onde a data é comemorada no dia 11 de novembro, se tornou uma oportunidade para fomentar a economia onde existe uma espécie de “Black Friday” em lojas online. “O Dia do Solteiro se tornou mais popular entre os chineses. A data acabou ficando conhecida por ser um evento totalmente focado em compras em todo o mundo. Esse dia é muito comparado e similar a Black Friday, data que foi criada nos Estados Unidos para fomentar a compra de produtos variados”. Escreveu a jornalista Maria Luiza Fernandes no Jornal do Comércio.

Nesta mesma reportagem, jornalista cita que o “O Alibaba, líder do comércio online, começou a expandir as promoções desde o dia 1° de novembro, indo até a data comemorativa, no dia 11 do mesmo mês. Algumas lojas e plataformas de vendas já começaram a oferecer descontos e ofertas especiais”.

Da redação com informações da Jornal do Comércio.