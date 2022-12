por Redação

A Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, por meio da Coordenação de Vigilância Epidemiológica, informa que no período de 02 a 07 de dezembro, foram registrados 215 casos positivos para Covid-19, em Gurupi, uma média de 36 casos por dia.

Nesta quinta-feira, o município contabiliza 64.417 casos descartados; nenhum suspeito; 24.907 casos confirmados acumulados, destes 24.388 estão recuperados, 215 casos ativos e o total de óbitos de 306 pessoas.

Foi registrado um óbito, na UPA24h, nesta quarta-feira, 07. O paciente, de 63 anos, apresentava comorbidade (hipertensão), deu entrada na UPA apresentando insuficiência respiratória agravada pelo Covid-19, foi entubado, mas não resistiu.

Público de confirmados

Segue abaixo os casos positivos, por faixas etárias:

0 a 9 – 9 casos positivo

10 a 19 – 22 casos positivo

20 a 29 – 35 casos positivo

30 a 39 – 43 casos positivo

40 a 49 – 38 casos positivo

50 a 59 – 35 casos positivo

60 a 69 – 19 casos positivo

70 a 79 – 12 casos positivo

80+ – 2 casos positivos

Entre os casos positivos, foram notificadas 145 mulheres e 70 homens.

Testagem

A grande maioria dos testes que confirmaram os casos positivos para Covid-19, foram realizados nas Unidades Básicas de Saúde – UBSs, com 179 testes positivos. Na UPA24h, apenas 1 teste, e nas farmácias foram confirmados 28 casos.

Internações

A taxa de ocupação de leitos no Hospital de Regional de Gurupi – HRG, mantido pelo Governo do Estado, pode ser acompanhada no site do Integra Saúde Tocantins, da Secretaria Estadual de Saúde – SES (clique aqui).

Vacinômetro

A Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, por meio da Coordenação de Imunização, informa que nesta quinta-feira, 08, o Sistema Integra Saúde do Tocantins apresenta um total de 147.551 doses aplicadas da vacina contra a Covid-19, em Gurupi. Isso representa que 64,96% da população estão vacinadas com duas doses e 76,83% com uma dose.

O Boletim Epidemiológico semanal foi antecipado para esta quinta-feira, 08, em razão de ponto facultativo publicado pela Prefeitura de Gurupi, no Diário Oficial desta quarta-feira, 07, Decreto nº 1.495.