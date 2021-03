Colégio Adventista de Gurupi mobiliza comunidade escolar para ajudar o próximo no período da páscoa

Por João Vitor Fraga

Diante da pandemia, diversas famílias e cidadãos brasileiros estão em situação de risco de insegurança alimentar. Em Gurupi, para tentar sanar esse problema, o Colégio Adventista está realizando uma campanha solidária no período da Páscoa, no intuito de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. A campanha teve início hoje (30/03) e finalizará na quinta-feira (01/04).

A fome, no Brasil, chegou a atingir 10,3 milhões de pessoas, sendo 7,7 milhões moradores da área urbana e 2,6 milhões da rural, segundo dados da primeira parte da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), divulgada no final do ano de 2020 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o tesoureiro, Dione Barros, o colégio decidiu promover essa campanha devido à grande dificuldade do atual momento atípico. “Muitas famílias precisam de ajuda nessa pandemia. A família do Colégio Adventista acredita firmemente, que juntos, faremos a diferença na vida de muitas pessoas nesta Páscoa”, afirmou o tesoureiro do colégio.

As doações podem ser feitas das 08h às 17h30min no Colégio Adventista, que está localizado na rua Presidente Castelo Branco, entre as avenidas Rio Grande do Norte e Alagoas.