Durante a cerimônia de lançamento do Projeto Germinar e do Prêmio dos Profissionais da Educação, que aconteceu nesta quinta-feira, 02, na Escola de Tempo Integral Almirante Tamandaré, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, aproveitou a oportunidade para falar da importância de gerir uma cidade com responsabilidade e comprometimento com as pessoas. “Política também é lugar de gente séria”, afirmou a chefe do executivo municipal, diante dos vereadores presentes no evento.

A prefeita enfatizou aos vereadores que é preciso fortalecer e reconhecer as políticas públicas que são construídas em Palmas.

“Nós pensamos em uma promoção da cidade e também pensamos nos resultados que transformam a vida das pessoas. Fazemos uma política humana, de forma limpa e tranquila”, enfatizou.

A gestora compareceu ao evento após chegar de São Paulo, onde participou de premiação que elegeu Palmas como a cidade mais inteligente da região Norte do País. “Me orgulho por representar Palmas. Sei que tenho uma missão muito importante, a de representar cada mulher, cada homem, cada sonho dos palmenses. Os grandes e brilhantes resultados que conseguimos não são frutos apenas de uma cabeça pensante, é fruto do esforço de muita gente. É muito importante termos parceiros, construirmos uma cidade juntos,” comentou.

O vereador Pedro Cardoso, ex-aluno de uma escola pública de Palmas, falou da importância da educação no desenvolvimento das pessoas. “A educação transforma vidas. Este projeto permite que os alunos vivam novas experiências. A escola é um lugar onde construímos e realizamos sonhos.”

Quem também esteve presente no evento foi o reitor do Centro Universitário Católica do Tocantins, Gillianno José Mazzetto de Castro, que, após assinar do termo de parceria com o projeto Geminar, elogiou a iniciativa da Secretaria Municipal de Educação. “Estamos à disposição para contribuir com este projeto. Reconhecemos a importância dessas práticas e sabemos da contribuição do Geminar na vida desses alunos.”