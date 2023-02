Por Wesley Silas

O anúncio foi feito nas redes sociais da prefeita. “Eu já fico na torcida para que seja uma instituição daqui do nosso Estado do Tocantins que ganhe este certame e este Edital para deixar os nossos concursos ainda mais especiais”, disse ao anunciar a Portaria nº 59 (leia aqui) publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, 02, que designa os membros da Comissão Especial Organizadora do Concurso Público para provimento de cargos e cadastro reserva do Quadro Geral, da Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde do Município de Palmas.