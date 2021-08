Dentro da programação do Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado no dia 29 de agosto, inspetores da Vigilância Sanitária de Palmas (Visa) seguem com a exposição de produtos derivados do tabaco que são comercializados de forma clandestina, sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Na tarde de quinta-feira, 26, os técnicos da Visa montaram um estande com as amostras na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) para tentar sensibilizar e conscientizar as pessoas que passavam pela exposição sobre o perigo à saúde do uso de produtos de origem desconhecida, fabricados em condições insatisfatórias de higiene e embalados e armazenados de forma inadequada.

A inspetora sanitária Gizella Diniz Campos alerta que o tabagismo é um grande problema de saúde pública, uma vez que afeta não somente os fumantes, mas, também, todas as pessoas expostas à fumaça. “Dentre várias medidas de controle do tabaco, o Sistema de Vigilância Sanitária tem a responsabilidade na regulação dos produtos derivados do tabaco”, disse, destacando que tem observado, na rotina de trabalho, a quantidade de novos produtos que está surgindo no mercado. “Produtos aparentemente atrativos em suas embalagens, com opções variadas de sabores e gostos, mas que, quando são inspecionados, não obedecem às normas sanitárias para o uso e comercialização”, aponta a técnica, citando que, semanalmente, a Visa de Palmas faz apreensão de novos produtos ilegais na Capital.

Outra preocupação da Visa é o aumento do uso de cigarros eletrônicos, que mesmo com o impedimento da Anvisa vêm sendo comercializados livremente.

“Apesar de os dispositivos eletrônicos para fumar estarem proibidos de serem comercializados e importados, constantemente fazemos apreensão dos itens aqui em Palmas”, diz a inspetora Gizella, alertando que o cigarro eletrônico contém substâncias que podem ser danosas para os pulmões, assim como tende a manter a dependência à nicotina e a dependência psicológica do cigarro.

Produtos

Ainda na abordagem sobre os produtos expostos, o inspetor sanitário Glauco Armudi orientou que o consumidor só deve adquirir produtos devidamente registrados na Anvisa. “Bom seria não fazer o uso de fumo, pois sabemos dos prejuízos que ele traz à saúde, mas é importante, na hora da aquisição de qualquer tipo de produto, que o consumidor observe na embalagem o nome da empresa fabricante, nome do produto, responsável técnico, forma física, prazo de validade, tipo de embalagem, além dos números do registro”, alertou, acrescentando que, caso a embalagem não possua essas informações, o produto não deve ser adquirido.

Para a coordenadora da área técnica de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, Nadja de Oliveira, a Vigilância Sanitária tem um papel fundamental no desenvolvimento das ações de controle do tabaco, uma vez que devem executar ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde. “O consumo de produtos derivados de tabaco provoca danos à saúde humana e ao ambiente”, frisa a coordenadora.

A exposição com os produtos será montada nesta sexta-feira, 27, no hall de entrada do Parque da Pessoa Idosa, e será aberta ao público a partir das 14 horas.