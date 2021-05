Share on Twitter

Share on Facebook

Cidades da região central e norte do Tocantins registraram falta de energia elétrica durante a noite deste domingo (02). Para o Portal Atitude a Enegisa informou que ocorreu uma falha na linha de transmissão.

por Régis Caio

As cidades que tiveram problemas com a falta de energia foram: Pedro Afonso, Itacajá, Goiatins, Itapiratins, Juarina, Bernardo Sayão, Brasilândia, Xambioá, Tocantinópolis e Araguaína. A informação é de que houve queda e oscilações no fornecimento de eletricidade durante pelo menos uma hora.

A Energisa informou que, por volta das 19h20 deste domingo, ocorreu uma falha na linha de transmissão de energia impactando o fornecimento para os municípios da região de Guaraí e Colinas, no Norte do estado.

“As equipes de plantão rapidamente atuaram para o restabelecimento da energia, que ocorreu em cerca de uma hora”, destacou a empresa.