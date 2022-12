por Redação

Santa Rita do Tocantins é destaque no Brasil pelo desempenho na Saúde Municipal, conforme avaliação do Ministério da Saúde. A cidade na região Sul do Estado está entre as 40 do País que alcançaram nota máxima no quesito de impacto financeiro no financiamento federal referente a prestação de serviços na Atenção Primária, na lista divulgada no mês de outubro. A premiação acontece nesta sexta-feira, 16, no Centro de Convenções Brasil 21, em Brasília.

A comitiva santaritense que recebe a honraria na Capital federal é formada pela prefeita municipal, Neila Maria da Silva, a secretária de Saúde, Viviana Sales, acompanhada dos membros da equipe da Saúde: Vanessa Melo, Bruno Silva e Raimunda Cavalcante,

“Esse destaque é uma prova do empenho de toda equipe em atender o cidadão, mas, também em cumprir todas as normativas, aplicar corretamente os recursos e principalmente, em desenvolver ações voltadas ao atendimento primário do povo santa-ritense”, destacou a prefeita Neila Maria.

Entenda

O Ministério da Saúde mantém o ranking dos municípios que se destacam pela eficácia no desempenho dos serviços na Atenção Básica. No ano de 2021 foram desenvolvidas oficinas para implementação do Previne Brasil, o programa de financiamento da Atenção Primária em Saúde (APS).

Na última avaliação do ano, os municípios que alcançaram nota 10 no Indicador Sintético Final (ISF), do Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica (Sisab) aumentou mais de cinco vezes na comparação com o período anterior e, nesse ranking Santa Rita do TO aparece entre as quatro primeiras, sendo antecedida pelas também tocantinenses Monte Santo do TO, Nova Rosalândia e Novo Alegre. Os municípios tocantinenses estão à frente de capitais e municípios de grande porte. Entre as capitais a primeira a aparecer foi Manaus (AM), com 8,37, seguida por Maceió (AL), 7,53, Curitiba (PR), 7,31, Porto Alegre (RS), 7,12, e Brasília, com 6,53.