A força da chuva que caiu no início da noite de hoje derrubou uma tenda no Centro de Triagem da Covid-19 na Policlínica e outra na Feira do Produtor. Ao contrário do ano passado (2020) a drenagem pluvial construída pela prefeitura de Gurupi construída na Vila Guaracy conseguiu desviar o curso da água e evitou prejuízos como aconteceu em novembro de 2020, causando prejuízos a moradores e aos empreendimentos como a construção do Shopping Araguaína que fora invadido pela enxurrada.

No entanto, apesar das obras de desassoreamento do canal do Mutuca, realizado no mês de abril deste ano, o córrego voltou a transbordou e a rua marginal foi tomada por terra e pedras.

O meteorologista José Luiz Cabral, informou ao portal Atitude alerta chuvas intensas para os próximos dois dias no Centro-sul do Tocantins.

“Um sistema meteorológico transitório na alta atmosfera está favorecendo a instabilidade sobre o centro-sul do Tocantins. E dessa forma bons volumes são esperados nos próximos dois dias”, disse.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, a sensação térmica sentida entre os gurupienses caiu 15,61ºC no período entre a tarde e a noite de hoje, enquanto a temperatura caiu 12ºC nas últimas horas.

Para esta sexta-feira, 15, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas com temperatura variando entre 23°C a 36°C com umidade máxima de 100% e mínima de 40%. No sábado a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada com temperatura mínima de 25°C e máxima de 36°C, umidade máxima de 90% e mínima de 40%.