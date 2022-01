por Wesley Silas

Neste momento, a parte atingida é a do Assentamento Caracol 2, entre o Capão da Areia e as margens do Rio Formoso. Ali como é uma região mais baixa, alaga primeiro. Mas se mantiver esse nível de chuva, o alagamento pode atingir outras regiões, como o Assentamento Caracol 1, pirarucu, e mesmo parte do Assentamento Araguaia.

“Inicio de inverno como esse , vi apenas quando criança, nas cheias de 80 e 89”, disse o advogado e agropecuarista, Ronison Parente.

Ele lembra que “A meteorologia tem feito previsão de chuvas nesse nível para boa parte do mês de janeiro. Se isso se confirmar pode sim afetar centenas de famílias”.

“Já passa da hora do poder público agir e definir uma estratégia para atender as famílias dessas regiões mais susceptíveis a enchente”.