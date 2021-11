Share on Twitter

Por Redação

O prazo vai até a próxima segunda-feira (15), mas devido ao feriado de Proclamação da República, se encerram na sexta-feira (12), os dias úteis para a entrega de documentos e inscrições.

A AMTT reforça ainda que sem a utilização dos reboques “Guinchos” credenciados, não haverá meios de realizar a remoção e transporte dos veículos apreendidos nas operações, causando prejuízos para as atividades desempenhadas pela a Agência.

Os interessados podem levar a documentação necessária na Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT), localizada na Rua 07, Nº 219, Vila Pedroso, no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h. O edital e os anexos estão disponíveis no site da Prefeitura de Gurupi. Para tirar dúvidas basta ligar no (63) 3301-4313.